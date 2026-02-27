Farina, Docg Amarone della Valpolicella Classico Famiglia Farina 2021

Le prime tracce che legano la famiglia Farina alla terra sono degli inizi del Novecento, quando erano mezzadri in Valpolicella. Negli anni Sessanta, i Farina diventano proprietari e la produzione di vino assume un ruolo centrale nella loro attività. L’azienda inizia a strutturarsi ed i cugini Remo, Sandro e Piero Farina danno vita al primo commercio internazionale dei vini di famiglia, in Svizzera, Germania, Canada e Stati Uniti. La gamma produttiva si allarga, con il Soave Classico e il Bianco di Custoza, ad affiancare i Valpolicella, i primi Igt e l’Amarone. L’avvento della IV° generazione, rappresentata oggi da Claudio ed Elena, arriva nel Nuovo Millennio, decretando la svolta decisiva all’assetto aziendale. Il portafoglio etichette si amplia e si modernizza, e, nel 2019, si intensifica anche l’attività ricettiva in azienda. In cantina, accanto all’acciaio e al legno si affianca il cemento e la ceramica. Con i 10 ettari a vigneto di proprietà ad occupare zone significative della Valpolicella (di particolare rilievo i vigneti a Montefante e Montecorna, quest’ultimo situato sul monte Masua), ospitando in prevalenza le varietà locali Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara, ma anche Dindarella, Oseleta, Croatina e Spigamonti. A questi si aggiungono altri 60 ettari di vigna condotti da viticoltori-conferitori di provata affidabilità, ormai un tutt’uno con la cantina di Pedemonte, per una produzione media di 1.350.000 bottiglie all’anno. I vini a marchio Farina offrono un mix tra tradizione e modernità, nel solco dello stile prevalente in Valpolicella, con etichette, in generale, dalla confortante solidità qualitativa e dalla buona coerenza con il territorio d’origine, che trovano il loro baricentro fondamentale nella terra dell’Amarone, spaziando tuttavia, con una mirata selezione, anche sulle altre zone produttive della provincia veronese. Il tutto inquadrato dall’approccio aziendale scandito dalla “Farina Transparency”: mettere a disposizione la documentazione sistematica di ogni fase della produzione, dai vigneti alla vinificazione e alla commercializzazione dei vini della cantina. L’Amarone della Valpolicella Classico Famiglia Farina 2021 si presenta alla vista di colore rosso rubino carico. I suoi profumi sono intensi e rimandano all’amarena sotto spirito, agli agrumi canditi, alle spezie e alla grafite con tocchi lievemente tostati. In bocca il sorso è morbido, polposo e glicerico, dal fruttato sempre in primo piano e dalla verve acida continua, che dinamizza un’articolazione tannica fitta e un finale lungo e persistente ancora balsamico, fruttato e speziato.

(are)

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