Ferrari, Doc Trento Brut Perlé Archivio di Famiglia 2002 Sboccatura Recente 2023

Agli inizi del Novecento, Giulio Ferrari intuisce la potenziale vocazione del Trentino per la produzione di spumanti. A quell’epoca però quelle terre facevano parte dell’impero austro-ungarico: come convincere gli austriaci a bere quei vini? Richiamando, ad esempio, con un termine a loro familiare la caratteristica principale degli spumanti: “Perlend”, in tedesco, significa spumeggiante e Giulio Ferrari lo francesizza ulteriormente in “Perlé”. Il Perlé Brut, ottenuto da sole uve Chardonnay, matura sui suoi lieviti per oltre 50 mesi. La versione 2002 Sboccatura Recente 2023 si presenta di colore giallo paglierino carico dorato e brillante e perlage fine e persistente. Profuma di frutta tropicale matura, fiori appena appassiti, agrumi canditi, miele e pandispagna, con tocchi dia lavanda e eucalipto. Il sorso è ampio, cremoso e ancora fragrante, terminando in un finale lungo e appagante. Ferrari, di base a Trento - 122 ettari a vigneto di proprietà ed una produzione complessiva di 6.000.000 di bottiglie - è l’azienda della famiglia Lunelli, il marchio senza ombra di dubbio più solido e premiato della spumantistica del Bel Paese.

