Feudo Arancio, Doc Sicilia Bianco Dalila Riserva 2023

Il Dalila 2023, blend a base di Grillo e Viognier, profuma di frutta tropicale, pesca, e melone, con tocchi di fiori di gelsomino e acacia. In bocca il sorso è generoso e nella sua articolazione incrocia dolcezza e sapidità, terminando in un finale dai toni balsamici. Feudo Arancio è la dependance siciliana del Gruppo Mezzacorona, colosso cooperativo trentino, che è giunto in Sicilia nel 2001, con l’acquisizione dell’azienda: oggi 911 ettari a vigneto - coltivati a Nero d’Avola, Grillo, Inzolia, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Viognier e Syrah - per una produzione di 2.700.000 di bottiglie, distribuite in un portafoglio etichette variegato, dal chiaro carattere mediterraneo.

