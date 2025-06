Feudo Maccari, Doc Sicilia Nero d’Avola Vigna Guarnaschelli 2022

Ottenuto dal vigneto omonimo, con ceppi vecchi di sessanta anni e allevati ad alberello, il Nero d’Avola Vigna Guarnaschelli matura in tonneau di primo e secondo passaggio per 10 mesi. La versione 2022 profuma di amarena, erbe aromatiche e spezie. In bocca il sorso è pieno e articolato, dallo sviluppo contrastato e dal finale ancora sul frutto e le spezie. Feudo Maccari conta su 60 ettari a vigneto, per una produzione di 300.000 bottiglie, a cui la famiglia Moretti ha aggiunto anche il brand “Animaetnea”, che dà il nome al progetto sull’Etna - 9 ettari a vigneto in Contrada Santo Spirito tra Randazzo e Passopisciaro - con i suoi primi vini arrivati sul mercato nel 2020.

(fp)

