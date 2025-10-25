02-Planeta_manchette_175x100
SOTTO LA LENTE

Frank Cornelissen, Terre Siciliane Igp Rosso Susucaru 2024

Vendemmia: 2024
Uvaggio: Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Minnella, Alicante Bouchet, Uva Francesa
Bottiglie prodotte: 35.000
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Proprietà: Frank Cornelissen
Enologo: Frank Cornelissen
Territorio: Terre Siciliane

Il Susucaru Rosso è un vino pericoloso. Entry wine dell’azienda nata nel 2001 a Passopisciaro - quando l’Etna era ancora tutta una scommessa - coniuga soddisfazione sostanziosa a scorrevolezza profumata. Un vino luminoso, sfaccettato ma non sbavato, composto da vitigni bianchi e rossi locali, raccolti dai diversi appezzamenti dell’azienda. Un vino onomatopeico, che non poteva non chiamarsi “se lo sono bevuto/rubato/fregato”: esattamente quello che la sua golosità spinge a fare. Sobrietà nord-europea, essenzialità giapponese, energia vulcanica si concentrano da Frank Cornelissen , che ha scritto la storia dell’Etna, rispettando la magia che custodisce nelle sue pieghe laviche.

(ns)

