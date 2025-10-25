Frank Cornelissen, Terre Siciliane Igp Rosso Susucaru 2024

Il Susucaru Rosso è un vino pericoloso. Entry wine dell’azienda nata nel 2001 a Passopisciaro - quando l’Etna era ancora tutta una scommessa - coniuga soddisfazione sostanziosa a scorrevolezza profumata. Un vino luminoso, sfaccettato ma non sbavato, composto da vitigni bianchi e rossi locali, raccolti dai diversi appezzamenti dell’azienda. Un vino onomatopeico, che non poteva non chiamarsi “se lo sono bevuto/rubato/fregato”: esattamente quello che la sua golosità spinge a fare. Sobrietà nord-europea, essenzialità giapponese, energia vulcanica si concentrano da Frank Cornelissen , che ha scritto la storia dell’Etna, rispettando la magia che custodisce nelle sue pieghe laviche.

(ns)

Copyright © 2000/2025