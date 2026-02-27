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Gerardo Cesari, Docg Amarone della Valpolicella Classico 50a Vendemmia 2021

AMARONE, CLASSICO, GERARDO CESARI, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella
Bottiglie prodotte: 100.000
Prezzo allo scaffale: € 35,00
Azienda: Gerardo Cesari
Proprietà: Gruppo Caviro
Enologo: Michele Gamba
Territorio: Valpolicella - Classico

L’Amarone della Valpolicella Classico 2021 di Gerardo Cesari è speziato e balsamico, con note di prugna in confettura e fiori appassiti, tabacco e chinotto al naso, mentre al palato rivela una trama larga che si diffonde sapida e pepata, dall’aderenza fruttata e dal finale speziato. L’uscita di questa 50a Vendemmia coincide con l’anniversario dei 90 anni della cantina. Nata nel 1936, dal 2014 fa parte del Gruppo Caviro, condividendo un patrimonio di lunga esperienza vitivinicola nel veronese, insieme ad una produzione media annua di 1,5 milioni di bottiglie, provenienti da 180 ettari di vigneto, distribuiti fra le denominazioni di Valpolicella Classico e di Lugana.

(ns)

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TAG: AMARONE, CLASSICO, GERARDO CESARI, VALPOLICELLA

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