02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

SOTTO LA LENTE

Girolamo Russo, Doc Etna Bianco Feudo 2023

BIANCO, CONTRADA FEUDO, ETNA, GIROLAMO RUSSO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2023
Uvaggio: Carricante
Bottiglie prodotte: 2.100
Prezzo allo scaffale: € 65,00
Proprietà: Giuseppe Russo
Enologo: Emiliano Falsini
Territorio: Etna - Contrada Feudo

Non smette mai di stupire la finezza dei vini di Giuseppe Russo, con ogni nuova etichetta che produce, bianca o rossa che sia. Deve essere un’abilità legata alla musica - suo precedente mestiere - e all’infinita varietà di armonie e sinfonie, che le note sono capaci di comporre, (s)legandosi nel tempo e nello spazio: chicco dopo chicco, contrada dopo contrada, annata dopo annata, Giuseppe Russo legge ogni dettaglio per creare vini identitari, garbati, affilati eppure spessi. L’ultimo nato, l’Etna Bianco 2023 da viti giovani in contrada Feudo a Randazzo, non è un’eccezione: vino roccioso e citrino, fruttato e speziato, che si muove instancabile, che sfama e rinfresca.

(ns)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BIANCO, CONTRADA FEUDO, ETNA, GIROLAMO RUSSO

Altri articoli