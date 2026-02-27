Giuseppe Quintarelli, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2018

L’Amarone Classico 2018 profuma di frutta rossa sotto spirito, viole, fiori appassiti, spezie, cacao, tabacco e di un rimando iodato a rifinitura. La bocca è sapida e si accompagna ad un frutto maturo, fino al persistente finale balsamico e ancora sul frutto. A condurre questa storica azienda della Valpolicella – forse la più rappresentativa dal punto di vista della tradizione produttiva – ci sono Fiorenza, figlia del fondatore Giuseppe Quintarelli, con i figli Francesco e Lorenzo, che hanno lasciato, con grande sensibilità, l’impronta stilistica aziendale come è sempre stata: austera e solenne. Riuscendo a proiettare i propri vini al di là dello spazio soggettivo della critica, positiva o negativa che sia, e collocarli in quella ristretta quanto fondamentale dimensione oggettiva, che possiamo definire “classica”. 11 gli ettari a vigneto per una produzione di 60.000 bottiglie, attraversando una storia in cui, a metà degli anni Ottanta, i vini a marchio Quintarelli hanno saputo eccellere anche confrontandosi con i vitigni internazionali, con l’Alzero a rappresentare un modello ancora insuperato.

(fp)

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