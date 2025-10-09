“I dazi incideranno, ma qualità, immagine e storia dei nostri prodotti, come il vino, vinceranno”

A WineNews Luca Cordero di Montezemolo, tra i più grandi manager italiani: “l’Italia è un paese straordinario, che ha tutto”, il vino è “una delle grandi attrazioni del nostro paese, tra le tante. Ma dai vini siciliani ai vini del Trentino, passando per tutta la penisola, abbiamo delle eccellenze mondiali”, per questo, anche se i dazi “incideranno e sono un problema, alla fine la qualità, l’immagine e la storia dei prodotti vinceranno. Sempre che questi dazi durino ancora per molto ...”.

