“I dazi, una “spada di Damocle” che falsa i numeri di mercato, ma casca a pennello Vinitaly.Usa”

Sull’export di vino italiano, “c’è incertezza sui risultati che esprimeremo in Usa, perché i dazi sono una “spada di Damocle” ed hanno anche falsato i numeri di mercato. La crescita di inizio 2025 si è ridotta e vediamo che il sell-out sta calando. Casca, dunque, a pennello Vinitaly.Usa (Chicago, 5-6 ottobre), dove porteremo gli imprenditori ad incontrare i clienti. Altri mercati? Stiamo andando nei Balcani, in Asia ed in Africa”. Lo ha detto, a WineNews, Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice, dalle previsioni vendemmiali 2025 by Assoenologi, Unione Italiana Vini - Uiv e Ismea, a Roma.

