“Il 2025 è stato un anno positivo per il turismo enogastronomico in Italia, che continua a crescere”

In un 2025 complesso, c'è un settore che continua a crescere: il turismo enogastronomico, che abbraccia tutto il turismo e per sempre più aziende vale metà del fatturato, riportando il vino nei luoghi di produzione e legandolo alla cucina, alla natura, alla cultura, allo sport ed al wellness. A WineNews, il bilancio di Roberta Garibaldi, autrice del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano” 2025, che sarà presentato, domani, a “Bto-Be Travel Onlife” a Firenze, tra destagionalizzazione delle esperienze e una comunicazione che deve puntate sul mix vino-cibo-territori.

