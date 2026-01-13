“Il Consorzio, dove possibile, deve testare i nuovi mercati, aprendo la strada alle imprese”

A WineNews Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti. Il 27 gennaio, il Consorzio sarà, per la prima volta, con le sue aziende, in Nigeria, a Lagos, ma è da tempo che investe su mercati alternativi per il vino italiano: “dieci anni fa abbiamo iniziato a percorrere la strada degli eventi in Brasile e oggi, nonostante i forti dazi, tante aziende piccole e grandi, magari con piccole quantità, sono in Brasile. Da 15 anni siamo in Cina, e con noi le nostre aziende: il Consorzio ha il compito di testare i nuovi mercati, se possibile, aprendo una strada per tutte le imprese”. Ora è il momento dell’Africa.

