Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Intervista

“Il Consorzio, dove possibile, deve testare i nuovi mercati, aprendo la strada alle imprese”

A WineNews, Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, che, da tempo, investe sulla promozione in mercati alternativi per il vino italiano

A WineNews Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti. Il 27 gennaio, il Consorzio sarà, per la prima volta, con le sue aziende, in Nigeria, a Lagos, ma è da tempo che investe su mercati alternativi per il vino italiano: “dieci anni fa abbiamo iniziato a percorrere la strada degli eventi in Brasile e oggi, nonostante i forti dazi, tante aziende piccole e grandi, magari con piccole quantità, sono in Brasile. Da 15 anni siamo in Cina, e con noi le nostre aziende: il Consorzio ha il compito di testare i nuovi mercati, se possibile, aprendo una strada per tutte le imprese”. Ora è il momento dell’Africa.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: AFRICA, BRASILE, CINA, CONSORZIO VINO CHIANTI, GIOVANNI BUSI, MERCATI, MERCOSUR, NIGERIA, PROMOZIONE

Altri articoli