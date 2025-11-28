Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Intervista

“Il momento per il vino, italiano e non solo, è di contrazione, ma noi non ci fermiamo ...”

Parla Federico Veronesi, guida Oniwines, che mette insieme sei cantine tra Lazio, Sardegna, Marche, Piemonte e Veneto, e ora Trentodoc, con Ert1050

Parla Federico Veronesi, guida Oniwines (parte del gruppo Oniverse di Sandro Veronesi, di cui fanno parte brand come Calzedonia e Falconeri, ma anche Signorvino), che mette insieme sei cantine tra Lazio, Sardegna, Marche, Piemonte e Veneto, e ora Trentodoc, con Ert1050. “Costi, prezzi alti, cambiamento dei consumi, una comunicazione del vino che non si è aggiornata, incidono, in un momento interlocutorio e complesso. Ma noi continuiamo a guardare alle possibilità che si possono presentare per investire. Con il progetto “Ert1050” vogliamo interpretare l’identità delle “bollicine di montagna” del Trentodoc, e puntare sull’enoturismo”.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BOLLICINE DI MONTAGNA, ENOTURISMO, ERT 1050, ESPERIENZIALITà, FEDERICO VERONESI, MERCATI, ONIWINES, SPUMANTE, TRENTODOC, VITICOLTURA EROICA

Altri articoli