“Il momento per il vino, italiano e non solo, è di contrazione, ma noi non ci fermiamo ...”

Parla Federico Veronesi, guida Oniwines (parte del gruppo Oniverse di Sandro Veronesi, di cui fanno parte brand come Calzedonia e Falconeri, ma anche Signorvino), che mette insieme sei cantine tra Lazio, Sardegna, Marche, Piemonte e Veneto, e ora Trentodoc, con Ert1050. “Costi, prezzi alti, cambiamento dei consumi, una comunicazione del vino che non si è aggiornata, incidono, in un momento interlocutorio e complesso. Ma noi continuiamo a guardare alle possibilità che si possono presentare per investire. Con il progetto “Ert1050” vogliamo interpretare l’identità delle “bollicine di montagna” del Trentodoc, e puntare sull’enoturismo”.

