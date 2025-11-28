Il Trentodoc “sugli scudi”

Sono 97 - 35 oro e 62 argento, per la precisione - le medaglie assegnate al Trentodoc nel campionato mondiale delle bollicine, “Champagne & Sparkling Wine World Championships” edizione 2025. E così il Metodo Classico trentino si guadagna a Londra anche il titolo di spumante più premiato del mondo. Tra le cantine della Regione dolomitica dai risultati più ragguardevoli Ferrari, ma non è una novità, con 13 medaglie d’oro e 7 d’argento (premiata anche come “Sparkling wine producer of the year” per la quinta volta consecutiva e l’ottava in 12 edizioni) e Rotari (con 7 oro e 10 argento), solo per citarne due. A queste si uniscono gli altri riconoscimenti: quelli assegnati ad Altemasi, Borgo dei Posseri, Letrari, Cantina Aldeno, Cantina di Riva, Cantina d’Isera, Michele Sartori, Cantina Romanese, Cantina Rotaliana, Cantina Salizzoni, Cantina di Avio, Cantina di Trento, Mori Colli Zugna, Cesarini Sforza, Corvée, Endrizzi, Gaierhof, Maso Martis, Maso Poli, Monfort, Ress, Revì, Seiterre, Simoncelli, Gottardi, Vidi, Terre del Lagorai, Villa Corniole, Zanotelli e Zeni. Un successo che è anche collettivo, a conferma che le “bollicine di montagna” per eccellenza sono capaci di esprimere un livello qualitativo ormai sempre più riconosciuto, non solo entro i confini nazionali. Una storia virtuosa che WineNews segue ormai da quasi un decennio, considerando questo ultimo numero, a partire dagli speciali del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Continuando a trovare vini significativi sia tra le nuove che tra le vecchie aziende. Spumanti che, meritano almeno una citazione nei prossimi numeri della newsletter settimanale "I Vini di WineNews", come nel caso dei prodotti della Fondazione Mach, Villa Corniole, Roveré della Luna, Riva del Garda, Maso Poli, Michele Sartori, Borgo dei Posseri, Letrari, ERT1050 e Pojer e Sandri.
