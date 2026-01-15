“Il vino favorisce la socialità, limita lo stress e riduce il rischio di malattie e invecchiamento”

A WineNews, Giovanni Scapagnini, autorità nel campo delle geroscienze nutrizionali, professore di Nutrizione clinica e direttore scientifico della Fondazione Garda Valley, parla dell’approccio troppo clinico al tema alcol e salute: “ciò che non può essere estrapolato dagli studi, anche dai più dettagliati e positivi, è l’impatto che il vino ha sulla capacità non solo di alleviare lo stress, ma di favorire la socialità e i rapporti umani, che nella scienza ufficiale è lelemento che più influenza la riduzione dei rischi legati a malattie e invecchiamento”.

