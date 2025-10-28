“Investire in vino aiuta con i criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance”

A WineNews, Mauro Selva, direttore generale del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo, racconta gli investimenti del fondo pensione nel settore dell’agricoltura e del vino che, oggi, si concentrano sulle aziende Pucciarella, sul Trasimeno, e Trequanda, tra Val di Chiana e Val d’Orcia, in due territori ancora da affermare ma “che hanno potenzialità. Da qui il cambio di passo per migliorarne qualità dei prodotti, attività ricettiva e reddittività”, aprendo al mercato quelle che “sembravano quasi il giardino di casa dei dipendenti Cariplo prima e Intesa San Paolo poi”.

