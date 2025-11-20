“La grande cucina italiana conferma la sua centralità nel mondo”

La “Guida Michelin Italia” 2026 è la seconda guida più stellata al mondo dopo la Francia, “e questo non fa altro che confermare la centralità della grande cucina nello scenario mondiale”: lo ha detto, a WineNews, Josephine Di Chiara, Direttore Comunicazione Michelin Italia, che ha svelato le stelle della ristorazione italiana, la più premiata di sempre, a Parma. “Da italiani ci auguriamo che la cucina italiana, di cui il vino è un elemento importante, venga riconosciuta come Patrimonio Unesco: ci sono le materie prime, c'è il talento, sarebbe veramente una bella cosa”.

