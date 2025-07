L’attore Premio Oscar Jeremy Irons: “a casa mangio cibo italiano, e bevo vino italiano”

In un’intervista a WineNews, l’attore britannico e Premio Oscar Jeremy Irons ha raccontato la sua passione per la bellezza dell’Italia e dei suoi territori, ma anche per la cucina e il vino italiani (che ama mangiare anche a casa), e che abbiamo incontrato nei 30 anni di “Io ballo da sola”, film capolavoro del grande regista Bernardo Bertolucci, ambientato nel Chianti Classico, in Toscana, di cui è protagonista con Liv Tyler, celebrati con una proiezione speciale, ieri sera, nella cornice d’eccezione di Piazza del Campo, a Siena (sostenuta dal Consorzio Chianti Classico).

