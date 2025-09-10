Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

“Lavoriamo insieme a produttori, associazioni e Ice per convincere gli Usa a rivedere i dazi”

A dirlo, a WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, oggi, a Roma, dalle previsioni vendemmiali 2025

“Nonostante il record dell’export 2024 e la crescita nel primo trimestre 2025 stiamo lavorando - insieme a produttori, associazioni e Ice - per convincere gli Usa a rivedere i dazi. Dobbiamo consolidare i mercati in essere, ma anche aprirci ai nuovi. Estirpi? Non sono convinto: la viticoltura non è solo produzione di vino, è anche manutenzione di un territorio”. Lo ha detto, a WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, alla presentazione delle previsioni vendemmiali 2025 by Assoenologi, Unione Italiana Vini (Uiv) e Ismea, oggi, a Roma.

TAG: ASSOENOLOGI, DAZI, ESTIRPAZIONE VIGNETI, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, ISMEA, MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, PREVISIONI VENDEMMIALI, UNIONE ITALIANA VINI, USA, VENDEMMIA 2025

