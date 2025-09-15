“L’Italia è tra i brand più forti al mondo, ma, a volte, non sa come le tecnologie possano aiutare”

“Dobbiamo essere più intelligenti nel vero senso del termine e usare l’Intelligenza Artificiale a nostro vantaggio. Il made in Italy è un'eccellenza e il brand Italia è tra i più importanti al mondo, ma, a volte, non siamo consapevoli del “gioiello” che abbiamo tra le mani e come le tecnologie ci possono aiutare”. A WineNews, Darya Majidi, massima esperta italiana di Ai e della sua diffusione tra le giovani donne per ridurre il gender gap, e “Premio Internazionale Casato Prime Donne” 2025, promosso dalla cantina “al femminile” del Brunello di Montalcino di Donatella Cinelli Colombini.

