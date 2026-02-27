Masi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Costasera 2020

Masi negli ultimi decenni ha contribuito come poche al successo della Valpolicella nel mondo. Oggi, presidente della cantina è Sandro Boscaini, che - insieme ai figli Raffaele e Alessandra, e ai nipoti Giacomo e Anita - tesse costantemente le fila di una delle realtà più significative della viti-enologia veneta e non solo, anche con l'arte. L’Amarone della Valpolicella Classico Costasera 2020 profuma di ciliegie sotto spirito, liquirizia e tabacco, con lampi balsamici. In bocca il sorso è morbido e avvolgente ma fresco e tendenzialmente sapido al tempo stesso, dalla trama tannica articolata e ben estratta e dal finale persistente e molto lungo, che torna sul frutto e i toni balsamici.

(are)

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