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ALLO SCAFFALE

Montezovo, Docg Amarone della Valpolicella 2021

AMARONE, MONTEZOVO, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella
Bottiglie prodotte: 10.000
Prezzo allo scaffale: € 60,00
Proprietà: famiglia Cottini
Enologo: Diego e Michele Cottini, Riccardo Cotarella
Territorio: Valpolicella

Siamo in Tenuta Marnebianche a Tregnago, nella Valpolicella Orientale. Qui la famiglia Cottini ha costruito il fruttaio e qui produce i vini della Valpolicella, su suoli di roccia bianca esposti a nord-ovest che toccano i 600 metri di altezza, subendo forti escursioni termiche. La versione 2021 dell’Amarone è scura ma ritmata: profumi di ciliegia e chinotto, spezie fresche e di sottobosco, anticipano un sorso materico, sapido e persistente, generoso di frutta in confettura, fiori appassiti e liquirizia. Ma non c’è solo Valpolicella in Montezovo: c’è anche un’anima lacustre, legata alla Tenuta di Caprino vicino al Monte Baldo, e Tenuta Le Civaie nel Lugana lombardo.

(ns)

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TAG: AMARONE, MONTEZOVO, VALPOLICELLA

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