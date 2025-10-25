02-Planeta_manchette_175x100
Palmento Costanzo, Doc Etna Bianco Contrada Santo Spirito 2022

Vendemmia: 2022
Uvaggio: Carricante, Catarratto
Bottiglie prodotte: 4.000
Prezzo allo scaffale: € 40,00
Proprietà: Serena Costanzo, Valeria Agosta
Enologo: Nicola Centonze, Serena Costanzo
Territorio: Etna - Contrada Santo Spirito

Accoglie quasi timido al naso, l’Etna Bianco 2022 di Santo Spirito, la contrada dove sta di casa l’azienda fondata da Valeria Agosta e Mimmo Costanzo nel 2009: fiori bianchi e gialli si alternano a note rocciose e sottili, quasi fredde, che invece si scaldano in bocca, rivelando un vino energico e intenso, generoso di frutta a polpa gialla e fresco di agrumi, che imprime una scia balsamica in chiusura. Si accompagna ad altri 14 vini, ottenuti dalle vigne adiacenti alla cantina - che ospita anche un antica palmento ristrutturato ad arte - e dalle vigne a Randazzo, Zottorinoto, Bragaseggi, Feudi di Mezzo sul versante nord, oltre che a Contrada del Cavaliere sul versante sud-ovest.

