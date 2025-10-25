Palmento Costanzo, Doc Etna Bianco Contrada Santo Spirito 2022

Accoglie quasi timido al naso, l’Etna Bianco 2022 di Santo Spirito, la contrada dove sta di casa l’azienda fondata da Valeria Agosta e Mimmo Costanzo nel 2009: fiori bianchi e gialli si alternano a note rocciose e sottili, quasi fredde, che invece si scaldano in bocca, rivelando un vino energico e intenso, generoso di frutta a polpa gialla e fresco di agrumi, che imprime una scia balsamica in chiusura. Si accompagna ad altri 14 vini, ottenuti dalle vigne adiacenti alla cantina - che ospita anche un antica palmento ristrutturato ad arte - e dalle vigne a Randazzo, Zottorinoto, Bragaseggi, Feudi di Mezzo sul versante nord, oltre che a Contrada del Cavaliere sul versante sud-ovest.

(ns)

Copyright © 2000/2025