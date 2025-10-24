A WineNews, Roberto Giacobbo, autore e divulgatore scientifico, ora anche produttore con la cantina Terre di Maria (insieme alla figlia Giovanna e al suo fidanzato Cataldo Faretra) in cui nasce la linea di vini Neolitico e il primitivo Torreclava: “raccogliamo chicco a chicco con tecnologie avanzate che staccano l’acino senza traumatizzare la pianta. Per ottenere un vino di altri tempi ci vuole una tecnologia moderna”. Il legame tra cultura e vino? Retaggio atavico e legato alla socialità: “il vino, se conviviale, aiuta il rapporto tra gli uomini, o altrimenti è tristezza”.

