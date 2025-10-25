02-Planeta_manchette_175x100
Planeta, Doc Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo 2023

Vendemmia: 2023
Uvaggio: Nerello Mascalese
Bottiglie prodotte: 40.000
Prezzo allo scaffale: € 20,00
Proprietà: famiglia Planeta
Enologo: Alessio Planeta
Territorio: Etna - Contrada Feudo di Mezzo

Solidità, intuito, evoluzione. Non succede nulla per caso da Planeta... O invece sì. E questo spiega le crepe di luce da cui entra l'arte e la creatività nelle tenute di famiglia, Etna compreso. O l’imbarazzante profondità di campo con cui le personalità, che abitano l’azienda, riescono a leggere i territori che frequentano. Sul vulcano hanno sede a Sciaranuova, dove accolgono, e Feudo di Mezzo, dove vinificano. E solo da qui, dal 2023, proviene l’Etna Rosso, che producono dal 2012: fermenta e matura fra tini di acciaio e legno, e così acquista densità e lievità, dolcezza fruttata e freschezza balsamica, stratificazione e limpidezza. E un tocco di sale, che nella vita non guasta mai.

