Planeta, Doc Noto Nero d’Avola Santa Cecilia 2021

Noto è luce, è caldo, è morbido. Per Planeta è anche radici (da parte di nonna) e arte. Le Case Sparse scarlatte della loro tenuta (in contrada) Buonivini - nomen omen - sono letteralmente composte da arredi d’arte. Le stesse colline ospitano, fra mandorli, carrubi, olivi e viti, installazioni in simbiosi con il paesaggio. E nella cantina nascosta valorizzano il vitigno che qui si fa così sfacciatamente corteggiare dall’influenza del trittico mare-sole-vento. Il Santa Cecilia è uno dei primi vini creati dalla famiglia. Il 2021 è un vino deciso ma freschissimo, dalla profonda stratificazione aromatica, ma dal sorso più gentile, che si apre a succosità ed elegante persistenza.

(ns)

