Prosecco, i numeri di un successo

Le bollicine crescono, ma a crescere ancora di più il “fenomeno Prosecco”, che, come dicono i numeri, è saldamente la locomotiva del vino italiano, grazie ad un 2025 comunque da incorniciare, con 776 milioni di bottiglie vendute nei primi 9 mesi in ben 180 Paesi (dalle “appena” 200 milioni di 15 anni fa), per 3 miliardi di euro di valore franco cantina e oltre 2 miliardi provenienti dall’export, nonostante le difficoltà del settore. E se il Prosecco cresce, le sue diverse anime - la Doc (a +1,5% sul 2024, con 650 milioni di bottiglie e che ha ottenuto il via libera dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia per 6.050 nuovi ettari per aumentare il potenziale produttivo), il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg (a +8%, per 90 milioni di bottiglie, e una lunga storia densa da raccontare) e l’Asolo Superiore Docg (a +1%, per 36 milioni di bottiglie) - fanno sistema, perché governando la crescita si possono affrontare più efficacemente sfide come la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale, lo sviluppo dell’enoturismo e delle “comunità sostenibili”, il calo del potere d’acquisto e, quindi, dei consumi, e i dazi Usa - il primo mercato fuori dai confini nazionali, seguito da Uk, Germania e Francia - e valorizzare un “fenomeno nel fenomeno”, quello della sempre più crescente appeal delle bollicine, che può risultare un valido apripista per la conquista di nuovi mercati. Un andamento virtuoso sottolineato anche dai risultati nel bicchiere - e fissato da questo nostro ultimo report - che si affianca a quelli del 2022, 2023 e 2024, con spumanti che meritano almeno una citazione, come nel caso dei prodotti di Bosco del Merlo, La Marca, Bepin Deto, Borgoluce, Graziano Merotto, Col Vetoraz, Borgo Antico, Santa Margherita, Masottina, Bottega, Follador, Le Manzane, Mark & Schuhle - Zardetto, Il Colle, Ca dei Zago e Somasot, protagonisti nelle prossime newsletter settimanali “I Vini di WineNews”.
