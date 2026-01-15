Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

Sandro Veronesi lancia la “controffensiva” del vino italiano: “o subiamo o lavoriamo insieme”

A WineNews, il patron Oniverse, Oniwines e Signorvino, tra i più importanti imprenditori di successo del made in Italy, dalla moda all’enogastronomia

Se a lanciare l’“offensiva” al vino in rapporto alla salute è “una cultura diversa dalla nostra, dove si beve molto, come in Usa”, Sandro Veronesi, presidente Oniverse, il gruppo con brand come Calzedonia, Intimissimi, Tezenis e Falconeri, Oniwines con le sue cantine e Signorvino, invita alla “controffensiva”. “O subiamo o lavoriamo insieme”, dice, a WineNews, l’imprenditore made in Italy di successo: “il vino è entrato in una fase di normalità, in cui l’offerta supera la domanda: ora dobbiamo venderlo”, comunicandone il “consumo corretto, ai pasti e conviviale”. Che fa bene a corpo e mente.

TAG: COMUNICAZIONE, GRUPPO ONIVERSE, IMPRENDITORIA, MADE IN ITALY, MODA ITALIANA, ONIWINES, SANDRO VERONESI, SIGNORVINO, VINO ITALIANO

