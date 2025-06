Santa Tresa, Terre Siciliane Igt Rosso Orisi O 2021

Sono 60 gli ettari che Santa Tresa coltiva dall’omonima contrada: 35 sono dedicati alla vite, il resto sono ulivi, agrumi ed erbe aromatiche. L’azienda è stata comprata dai fratelli Girelli (Stefano e Marina) nel 2002 e nel 2004 c’è stata la conversione a biologico. Siamo sull’altipiano di Vittoria, a una dozzina di chilometri dal mare, attorniati da terra rossa ricca di ferro. Studio e sperimentazione qui sono parole d’ordine: il vigneto sperimentale dell’azienda ne è una prova, grazie a cui si è riportato in vita l’Albanello; l’altra è la valorizzazione dei vitigni reliquia. Santa Tresa infatti collabora con il Vivaio Regionale Paulsen di Marsala, che custodisce il germoplasma viticolo siciliano: l’adesione al progetto ha prodotto l’O, un vino rosso composto dall’Orisi, frutto della libera impollinazione fra Sangiovese e Montonico Bianco, e presente in pochi esemplari nei vigneti più antichi dei Nebrodi. Mille piante in tutto, i cui grappoli medio-compatti sono vinificati in botti grandi. La versione 2021 è speziata e agrumata con note ematiche e di frutta rossa matura: un vino scuro e fitto ma vivace, dallo sviluppo fresco e pepato.

(ns)

Copyright © 2000/2025