Santi, Docg Amarone della Valpolicella Santico 2020

La cantina Santi, con sede ad Illasi, è stata completamente ristrutturata nel 2016 per adattarsi alle tecniche enologiche più moderne. Fa parte del Gruppo Italiano Vini, uno dei marchi più significativi nello scenario enoico italiano, e conta su 65 ettari di vigna distribuiti in varie zone della Valpolicella, includendo appezzamenti anche nell’emergente Valpantena. L’Amarone Santico 2020, maturato in legno grande e piccolo per 30 mesi, profuma di confettura di ciliegia e mirtilli, con tocchi di frutta secca, spezie e torrefazione. In bocca il sorso si muove cremoso e tendenzialmente sapido, terminando in un finale ben profilato dai ritorni fruttati e dagli accenti balsamici.

(fp)

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