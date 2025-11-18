“Se la cucina italiana è Patrimonio Unesco lo è anche il vino, perché sono un unicum”

A WineNews, Bruno Vespa, l’anchorman n. 1 d’Italia, commentatore per eccellenza della politica e dei suoi risvolti nella società italiana, ma anche famoso produttore di vino in Puglia. Vino che, insieme alla cucina italiana “è un unicum inscindibile” e un “Patrimonio Unesco”. In tv? “È scontato che non si debbano mostrare le etichette, però non vedo paura a mostrarlo, e non vorrei che ci fossero dei complessi e che si vada avanti con la sua criminalizzazione, perché ci sono fior di studi in tutto il mondo che dimostrano come non solo non fa male, ma in piccole quantità fa bene”.

Copyright © 2000/2025