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VINTAGE

Speri, Docg Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Monte Sant’Urbano 2005

AMARONE, CLASSICO, SPERI, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2005
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara
Bottiglie prodotte: 80.000
Prezzo allo scaffale: € 174,00
Proprietà: famiglia Speri
Enologo: Alberto e Giuseppe Speri
Territorio: Valpolicella - Classico

L’Amarone Vigneto Monte Sant’Urbano 2005 profuma di amarena sotto spirito, frutta secca, fiori appena appassiti, sottobosco, cioccolato, tabacco, spezie e grafite. La bocca rivela ancora un frutto tendenzialmente nitido, così come è ancora presente una vivace acidità, che muove un finale morbido e lungo ancora su toni speziati. Oltre un secolo di attività, proprietari da oltre ottant’anni di uno dei vigneti più significativi piantati nel Monte Sant’Urbano - il cui nome è stato da subito messo in etichetta, rappresentando uno dei primi vini a rivendicare il suo legame con il vigneto di provenienza - fanno della famiglia Speri un solido punto di riferimento della Valpolicella enoica. Una firma storica, capace di declinare con autorevolezza le etichette aziendali, che si limitano alla sola produzione delle tipologie previste dalla denominazione. Oggi l’azienda della famiglia Speri, con sede a Pedemonte, conta su 65 ettari a vigneto in conduzione biologica, per una produzione complessiva di 450.000 bottiglie e marcia con costanza qualitativa solida e confortante, rigorosamente ben ancorata alle suggestioni del territorio d’origine.

(are)

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TAG: AMARONE, CLASSICO, SPERI, VALPOLICELLA

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