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ALLO SCAFFALE

Tedeschi, Docg Amarone della Valpolicella Ansari 2019

AMARONE, TEDESCHI, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2019
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta
Bottiglie prodotte: 13.300
Prezzo allo scaffale: € 50,00
Proprietà: famiglia Tedeschi
Enologo: Riccardo Tedeschi
Territorio: Valpolicella

Ansari è un blend di 3 nomi - Antonietta, Sabrina, Riccardo; è un blend di vigneti fra Mezzane e Illasi; è un blend di 3 lotti, scelti in cantina da ognuno dei 3 fratelli Tedeschi. Racconta la personalità della cantina, più che di un cru (come Fabriseria, Maternigo o Capitel Olmi) o di un suolo (Marne 180). L’annata 2019 è scura e materica, dai profumi di ciliegia e prugna in confettura, di sottobosco e liquirizia, con cenni ematici; il sorso aderisce sapidissimo, lasciando poi spazio a frutta e fiori rossi e rinfrescanti note vegetali finali. Resta accurata la lettura dei Tedeschi del loro territorio, eredità lasciata dal padre, pioniere della zonazione in Valpolicella.

(ns)

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TAG: AMARONE, TEDESCHI, VALPOLICELLA

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