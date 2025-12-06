Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

Tendenze e futuro della cucina italiana, comunicazione, riconoscimenti, “tra palchi e fornelli”

Le riflessioni, a WineNews, di cinque chef stellati: da Norbert Niederkofler a Enrico Cerea, da Carlo Cracco a Giancarlo Perbellini e Giovanni Santini

Dall’importanza di puntare sul mix vino-cibo-territorio nella comunicazione all’impatto del riconoscimento Unesco alla cucina italiana sul settore della ristorazione, o, ancora, dalla necessità di tornare ad essere più presenti ai fornelli che in tv o agli eventi ai nuovi trend e al futuro della tavola tricolore. Temi di attualità che WineNews ha trasformato in cinque domande per cinque chef stellati, incontrati alla Guida Michelin Italia 2026: da Norbert Niederkofler a Enrico “Chicco” Cerea, da Carlo Cracco a Giancarlo Perbellini e Giovanni Santini.

TAG: CARLO CRACCO, COMUNICAZIONE, CUCINA ITALIANA, ENRICO CEREA, GIANCARLO PERBELLINI, GIOVANNI SANTINI, GUIDA MICHELIN ITALIA, NORBERT NIEDERKOFLER, RISTORAZIONE

