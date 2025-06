Tenuta di Castellaro, Terre Siciliane Igt Bianco Porticello 2024

La famiglia Lentsch viene da Bergamo e si è trasferita a Lipari nel 2005. Qui coltiva 24 ettari di vigna, considerando essenziale anche il contesto in cui si trovano, e integrandolo del loro lavoro. Un vulcano, quindi, ma anche il mare, il sole, la peculiare flora e fauna del posto (che tutelano nelle ex cave di caolino, trasformate in parco geominerario), i pendii e le correnti, l’isolamento e l’accoglienza. Chiaro-scuri che riescono magicamente a distillare nei loro vini, anche azzardando uvaggi inusuali: è il caso del Nero Ossidiana (Corinto e Nero d’Avola) e del Porticello, dove l’aromaticità esuberante del Moscato bianco è complementare alla calma mineralità del Carricante.

