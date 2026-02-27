02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

BEST BUY

Tinazzi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Poderi Campopian Marziale Riserva 2017

AMARONE, CLASSICO, TINAZZI, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2017
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella
Bottiglie prodotte: 2.345
Prezzo allo scaffale: € 60,00
Azienda: Tinazzi
Proprietà: Gian Andrea con Giorgio e Francesca Tinazzi
Enologo: Giuseppe Gallo
Territorio: Valpolicella - Classico

Dal 1968 la famiglia Tinazzi calca il palcoscenico enoico del Veneto sul fronte del commercio dell’imbottigliato. Ricca l’offerta delle etichette dell’azienda con sede a Lazise, dallo stile moderno e “market oriented”, incentrato su Amarone, Lugana e Primitivo di Manduria, in una specie di solido e originale “trait d’union” enoico tra Veneto e Puglia, dove si trovano la maggior parte dei vigneti di proprietà dell'azienda (60 ettari). L’Amarone della Valpolicella Poderi Campopian Marziale Riserva 2017 profuma di frutti rossi in confettura, fiori appassiti, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è polposo e dolce, dal tannino soffice e dal finale persistente su ritorni fruttati e speziati.

(fp)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: AMARONE, CLASSICO, TINAZZI, VALPOLICELLA

Altri articoli