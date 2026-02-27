Tinazzi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Poderi Campopian Marziale Riserva 2017

Dal 1968 la famiglia Tinazzi calca il palcoscenico enoico del Veneto sul fronte del commercio dell’imbottigliato. Ricca l’offerta delle etichette dell’azienda con sede a Lazise, dallo stile moderno e “market oriented”, incentrato su Amarone, Lugana e Primitivo di Manduria, in una specie di solido e originale “trait d’union” enoico tra Veneto e Puglia, dove si trovano la maggior parte dei vigneti di proprietà dell'azienda (60 ettari). L’Amarone della Valpolicella Poderi Campopian Marziale Riserva 2017 profuma di frutti rossi in confettura, fiori appassiti, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è polposo e dolce, dal tannino soffice e dal finale persistente su ritorni fruttati e speziati.

(fp)

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