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Tommasi, Docg Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2013

AMARONE, CLASSICO, TOMMASI, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2013
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta
Bottiglie prodotte: 8.515
Prezzo allo scaffale: € 260,00
Proprietà: famiglia Tommasi
Enologo: Giancarlo Tommasi
Territorio: Valpolicella - Classico

Il progetto De Buris della famiglia Tommasi - storica produttrice della Valpolicella - nasce nei primi anni del 2000 con la volontà di valorizzare la parte più alta del vigneto La Groletta, sui fianchi dell’ultima collina occidentale della denominazione. Negli 1,9 ettari di uve dalle rese bassissime, il suolo argilloso, l’esposizione al tramonto e le brezze lacustri aiutano ad attivare i precursori aromatici tipici delle varietà veronesi. L’annata 2013 ha portato i grappoli ad una maturazione equilibrata, che ha dato intensità e freschezza al vino, con note di piccoli frutti rossi, di rose e viole e di sottobosco; il sorso è croccante, dolce e sapido, piacevolmente speziato in chiusura.

(ns)

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TAG: AMARONE, CLASSICO, TOMMASI, VALPOLICELLA

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