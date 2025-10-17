Tutelare l’agricoltura, pilastro economico e sociale d’Italia: parola a politica ed istituzioni

In una congiuntura economica complicata, come si tutela l’agricoltura italiana? A WineNews, Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, Matteo Renzi, presidente Italia Viva, Giulio Tremonti (Fratelli d'Italia), presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera, ed i Ministri Tommaso Foti (Affari Europei) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura), dal Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione Coldiretti, dove la politica fa quadrato attorno al settore, che non solo contribuisce all’economia dell’Italia, ma che è parte della sua identità.

