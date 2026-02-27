Zenato, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2020

Le origini di Zenato partono dal Lago di Garda, dove ancora oggi producono il loro Trebbiano di Lugana. Negli anni Novanta la famiglia si rivolge alla Valpolicella (poi anche verso Bolgheri nei primi anni Duemila) e con Tenuta Costalunga sopra Sant’Ambrogio lo sguardo al loro Lago resta saldo. Nasce così l’anima rossa di Zenato, talmente classica da essere ormai un riferimento del territorio. L’Amarone della Valpolicella Classico 2020 ha contrastati chiaro-scuri fra profumi di pesca, ciliegia e fiori appassiti e poi di sottobosco, chiodi di garofano e pepe nero; il sorso dalla trama larga e persistente è vivacizzato da aderenza polposa, da acidità fruttata e da freschezza speziata.

(ns)

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