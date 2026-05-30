Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Domenica 14 Giugno 2026 - Aggiornato alle 22:49
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Quaderni di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Quaderni di WineNews
I Quaderni di WineNews - I Bianchi del Collio
30 Maggio 2026, ore 14:00
Numero:
247
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Maggio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
Sotto la lente
Venica & Venica, Doc Collio Sauvignon Blanc Ronco delle Mele 2025
30 Maggio 2026
Sotto la lente
Russiz Superiore, Doc Collio Bianco Col Disȏre 2022
30 Maggio 2026
Sotto la lente
Jermann, Venezia Giulia Igt Bianco Chardonnay W... Dreams 2022
30 Maggio 2026
Sotto la lente
La Ponca, Doc Collio Malvasia 2023
30 Maggio 2026
Editoriale
Parli di bianco e pensi al Collio
30 Maggio 2026
Allo scaffale
Collavini, Doc Collio Bianco Broy 2022
30 Maggio 2026
Allo scaffale
Attems, Doc Collio Sauvignon Blanc Cicinis 2024
30 Maggio 2026
Allo scaffale
Colmello di Grotta, Doc Collio Ribolla Gialla Coldigrotta 2022
30 Maggio 2026
Allo scaffale
Castello di Spessa, Doc Collio Friulano Rassauer 2023
30 Maggio 2026
La Griffe
Borgo Conventi, Doc Collio Bianco Luna di Ponca 2022
30 Maggio 2026
Best Buy
Formentini, Doc Collio Pinot Grigio 2024
30 Maggio 2026
Best Buy
Fiegl, Doc Collio Bianco Cuvée Blanc Leopold 2023
30 Maggio 2026
Best Buy
Polje, Doc Collio Bianco Fantazija 2024
30 Maggio 2026
Best Buy
Draga, Doc Collio Ribolla Gialla 2024
30 Maggio 2026
Vintage
Primosic, Doc Collio Bianco Klin 2017
30 Maggio 2026
Outsider
Puiatti, Venezia Giulia Igt Bianco Ribolla Gialla 2025
30 Maggio 2026
Parola di Enoteca
Enoteca di Cormòns - Cormòns (GO)
30 Maggio 2026
La scelta dell'enotecario
Toros, Doc Collio Merlot Riserva 2020
30 Maggio 2026
La sorpresa
Drius, Doc Collio Sauvignon Blanc 2024
30 Maggio 2026
Spuntature
L’unione fa la forza
30 Maggio 2026
Parola di ristorante
Agli Amici - Udine
30 Maggio 2026
Il buono del territorio
Fattoria Caseificio Zoff, Il Latteria 365
30 Maggio 2026