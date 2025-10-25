02-Planeta_manchette_175x100
Tenuta di Fessina, Doc Etna Rosso Contrada Moscamento Erse 1911 2023

Vendemmia: 2023
Uvaggio: Nerello Mascalese
Bottiglie prodotte: 3.300
Prezzo allo scaffale: € 25,00
Proprietà: famiglia Silva e Jacopo Maniaci
Enologo: Benedetto Alessandro
Territorio: Etna - Contrada Moscamento

Se trovate confortante certezza fra i deliziosi bianchi di Tenuta di Fessina, non perdetevi il “lato scuro” della cantina. Moscamento Erse 1911, ad esempio, che nasce proprio dai vigneti che circondano la cantina a Rovittello: un anfiteatro di terrazzamenti (che accoglie anche viti antichissime) protetto da due sciare laviche semicircolari, formando una sorta di clos alla francese. L’Erse nasce da Alberelli vecchi sui suoli di un’eruzione del 1911: un vino pieno ma estremamente gentile, nei suoi profumi di fragola e violetta, foglia di fico e camelia, pepe nero e rosa rossa, e nei suoi tannini smussati, che raccolgono un sorso chiaro e succoso di agrumi, sapido e lunghissimo.

