Pasqua, Docg Amarone della Valpolicella Bio Cascina San Vincenzo 2018

L’Amarone della Valpolicella Cascina San Vincenzo 2018 profuma di frutti rossi maturi, erbe aromatiche e cacao con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è succoso e dallo sviluppo ben proporzionato, con finale persistente ancora sul frutto e toni balsamici. Pasqua - 322 gli ettari a vigneto per una produzione complessiva di 11,9 milioni di bottiglie - è una delle realtà più importanti del Veneto enoico. Con una produzione che varia tra le maggiori denominazioni regionali (e oltre), ottenuta negli areali di Castello di Montorio, Mizzole e Monte Vegro e nella Tenuta Cecilia Beretta, di proprietà della famiglia Pasqua dagli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso.

(fp)

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