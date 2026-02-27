02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

SOTTO LA LENTE

Pasqua, Docg Amarone della Valpolicella Bio Cascina San Vincenzo 2018

AMARONE, PASQUA, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2018
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella
Bottiglie prodotte: 25.000
Prezzo allo scaffale: € 54,00
Proprietà: famiglia Pasqua
Enologo: Carlo Olivari
Territorio: Valpolicella

L’Amarone della Valpolicella Cascina San Vincenzo 2018 profuma di frutti rossi maturi, erbe aromatiche e cacao con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è succoso e dallo sviluppo ben proporzionato, con finale persistente ancora sul frutto e toni balsamici. Pasqua - 322 gli ettari a vigneto per una produzione complessiva di 11,9 milioni di bottiglie - è una delle realtà più importanti del Veneto enoico. Con una produzione che varia tra le maggiori denominazioni regionali (e oltre), ottenuta negli areali di Castello di Montorio, Mizzole e Monte Vegro e nella Tenuta Cecilia Beretta, di proprietà della famiglia Pasqua dagli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso.

(fp)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: AMARONE, PASQUA, VALPOLICELLA

Altri articoli