L’Amarone tra tradizione ed innovazione

Se c’è un vino nello scenario enoico nazionale gioca ed ha sempre giocato il delicato quanto affascinante rapporto tra tradizione ed innovazione nello stile, questo è senz’altro l’Amarone. Oggi più che mai con i gusti che cambiano e con il clima sfidante, ma tenendo sempre fermo il ruolo da protagonista assoluto del proprio territorio di origine. In una lettura a cui i risultati sui mercati continuano a dare ragione, anche in una fase di particolare delicatezza per l’intero “universo vino”. Un metodo tradizionale di produzione e varietà locali adatte alle condizioni di coltivazione sono già capaci di declinare stili e identità diverse in evoluzione, giocati sempre sull’ineffabile incontro tra “old and modern style”. Una serie di rituali intenzionali, agricoli, stagionali, culturali, che vengono preservati, messi in discussione e raffinati ma non sostituiti. Ciò che rende un vino riconoscibile nel tempo e lo preserva dall’incombente destino di diventare intercambiabile, fissandone, invece, l’identità, che, a sua volta, diventa leggibile, memorabile e duratura. In uno spazio che incrocia tradizione ed innovazione, trovando probabilmente il suo culmine nei vini, solo per fare i nomi più rilevanti, di Quintarelli, Dal Forno, Zýmē e Bussola. Ma non solo. Meritano una citazione anche le etichette contenute in questa monografia (e nelle edizioni 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025) e quelli di Monte del Frà, Montresor, SalvaTerra, Sartori, Costa Arènte, Secondo Marco, Cantina di Soave, Pieropan, Rubinelli Vajol, Tenuta Santa Maria, Brigaldara, Bolla, Torre d’Orti, Le Ragose, Massimago, Ca’ Rugate, Musella, Antolini, Le Cesete, Talestri e Villa Bellini, che troveranno spazio nel settimanale “I Vini di WineNews”.
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